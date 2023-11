La definizione e la soluzione di: Il ciclista dei tempi eroici che fu detto Diavolo rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GERBI

Significato/Curiosita : Il ciclista dei tempi eroici che fu detto diavolo rosso

Gola. avere il dente avvelenato essere infuriati. avere il diavolo in corpo essere molto agitato come un indemoniato. il detto ha costituito il titolo di... Gola. averedente avvelenato essere infuriati. averein corpo essere molto agitato come un indemoniato.ha costituitotitolo di... Giovanni Gerbi (Asti, 4 giugno 1885 – Asti, 7 maggio 1954) è stato un ciclista su strada italiano, uno dei più popolari dell'epoca pionieristica del ciclismo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il ciclista dei tempi eroici che fu detto Diavolo rosso : ciclista; tempi; eroici; detto; diavolo; rosso; Il ciclista lo usa per farsi strada; Lo sprint finale del ciclista ; La tiene il ciclista che non si fa distaccare; Il nome del ciclista Coppi; Marco compianto ciclista italiano; Fabio noto ex-ciclista sardo; I tempi sul ring; Ballo di altri tempi ; Ballo d altri tempi ; Ai tempi dei Romani era la capitale del Friuli; È stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi ; I tempi da rispettare; Un ciclo di racconti eroici ; Lo sono i poemi che narrano di fatti eroici ; Cinque eroici fratelli del Risorgimento; eroici fratelli; eroici fratelli italiani; Cinque eroici fratelli del nostro Risorgimento; Così viene detto il superato dalla moda; È detto anche gattopardo americano; Fu detto il Virgilio del Portogallo; Così è detto un ragazzino goffo ma abilissimo al PC; detto dei moti dell acqua marina; Mammifero detto anche volpe del deserto; Il diavolo le fa senza coperchi; Lusingato dal diavolo ; Una caratteristica del diavolo ; La fa il diavolo senza fare il coperchio; La Meryl de Il diavolo veste Prada; Un attributo del diavolo ; Lo impone il segnale rosso ; Quello bulgaro è rosso ; Pregiato vino rosso ; Un vino rosso dell Oltrepò; Il Mar rosso la separa dall Africa; Un ottimo vino rosso del Veneto;

Cerca altre Definizioni