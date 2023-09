Si chiudono per paura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiudono per paura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OCCHI

Significato/Curiosità : Si chiudono per paura

Gli "occhi" sono organi sensoriali fondamentali per la vista negli esseri umani e in molte altre specie animali. Tuttavia, l'espressione "si chiudono per paura" si riferisce a una reazione umana comune durante momenti di intensa paura o stress. Quando una persona è spaventata o si trova in una situazione di pericolo, i suoi occhi possono reagire automaticamente chiudendosi parzialmente o completamente. Questo riflesso è noto come "chiusura degli occhi da paura" ed è una risposta naturale per proteggere gli occhi da eventuali danni fisici o per evitare di vedere situazioni spiacevoli. È una reazione istintiva che riflette la necessità di autodifesa in situazioni di emergenza o stressante.

Altre risposte alla domanda : Si chiudono per paura : chiudono; paura; Racchiudono l alfabeto; Si chiudono in cassaforte; Quelle da balia chiudono i pannolini; chiudono le mascelle; Racchiudono il segnalibro; Si chiudono a spese fatte ma non sono i portafogli; Li fa trattenere la paura ; Tale da incutere paura ; paura improvvisa in palcoscenico; La paura che può essere blu; La Jong che aveva paura di volare; paura mancanza di tranquillità;

