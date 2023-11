La definizione e la soluzione di: Si chiede per avere un aiuto fattivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : COLLABORAZIONE

Si chiede per avere un aiuto fattivo

Altre risposte alla domanda : Si chiede per avere un aiuto fattivo : chiede; avere; aiuto; fattivo; Il medico chiede di dirlo; Lo chiede chi non sa la strada; chiede elemosina; L autorizzazione che si chiede ai genitori; Si chiede prima di lanciare una moneta; Chi ci va chiede una testata; avere lo stesso significato; Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio; L Erich psicanalista tedesco di avere o essere; Può avere la coda davanti; Una qualità che devono avere gli utensili; È lieto di avere un padrone; Mutano l aiuto in abuso; È d aiuto ai neo-genitori; Un aiuto per John; È d aiuto al poetucolo; È di grande aiuto ai piloti; Un aiuto per chi è in preda allo sconforto;

