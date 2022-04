Caterina, conduttrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caterina, conduttrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Caterina, conduttrice

caterina balivo (napoli, 21 febbraio 1980) è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. nata a napoli ma cresciuta ad aversa, in provincia di caserta...

