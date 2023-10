Casa automobilistica russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casa automobilistica russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LADA

Significato/Curiosita : Casa automobilistica russa

Europa occidentale le autovetture della casa automobilistica russa avtovaz (acronimo di fabbrica automobilistica del volga) in russo volžskij avtomobil'nyj... Europa occidentale le autovetture dellaavtovaz (acronimo di fabbricadel volga) in russo volžskij avtomobil'nyj... Lada è il marchio con cui vengono vendute in Europa occidentale le autovetture della casa automobilistica russa AvtoVAZ (acronimo di Fabbrica Automobilistica del Volga) in russo Volžskij avtomobil'nyj zavod. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

