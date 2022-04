Caratterizza gli edifici costruiti secondo le norme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza gli edifici costruiti secondo le norme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AGIBILITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza gli edifici costruiti secondo le norme

1999, n. 482, articolo 2, in materia di "norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche." ^ le lingue parlate nel territorio dello stato...

Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile stesso. il "certificato di agibilità" era invece un documento riferito alle unità immobiliari da destinare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con caratterizza; edifici; costruiti; secondo; norme; caratterizza chi non transige; caratterizza no il groviera; caratterizza chi si trova senza vestiti addosso; caratterizza no chi non é padrone di sé; edifici composti da molti appartamenti; edifici o sacro islamico; Bisogna passarlo per entrare in certi edifici ; Un edifici o dal quale si parlava al popolo; Villini costruiti uno accanto all altro; costruiti , eseguiti; Gemelli... costruiti in laboratorio; costruiti , innaturali... come prosciutti; Tutto ciò che esiste secondo il cristianesimo; secondo un detto è facile fare i forti con loro; secondo il proprio gusto; Il secondo pronome; Enorme aereo intercontinentale; Un enorme serpente dalla pregiata pelle; Approvato e idoneo secondo le norme ; Enorme stato che va dall Europa all Asia; Cerca nelle Definizioni