La definizione e la soluzione di: Caratteri tipografici un tempo usati in Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOTICI

Voce principale: caratteri tipografici. i caratteri tipografici con grazie possiedono alle estremità degli allungamenti ortogonali detti grazie. il primo... Voce principale:. icon grazie possiedono alle estremità degli allungamenti ortogonali detti grazie. il primo... Il gotico è uno stile artistico e architettonico che nasce, da un punto di vista geografico, nella regione intorno a Parigi per poi diffondersi in tutta l'Europa diventando caratteristico dei secoli XIII-XV (secoli di maggiore diffusione della peste nera in Europa), per poi lasciare il suo posto alla lingua architettonica di ispirazione classica, recuperato nell'arte toscana del Rinascimento italiano (a partire dalla metà del XV secolo) e da qui irradiatosi nel resto d'Italia e del continente (fine XV secolo). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

