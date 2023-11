La definizione e la soluzione di: La capitale dello Stato brasiliano di Bahia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALVADOR

Significato/Curiosita : La capitale dello stato brasiliano di bahia

Una città del brasile, capitale dello stato di bahia, parte della mesoregione metropolitana de salvador e della microregione di salvador. fondata dai portoghesi... Una città del brasile,, parte della mesoregione metropolitana de salvador e della microregionesalvador. fondata dai portoghesi... El Salvador, ufficialmente Repubblica di El Salvador (in spagnolo República de El Salvador; letteralmente Repubblica Del Salvatore), è uno Stato dell'America centrale, confina a nord-ovest con il Guatemala, a nord e a est con l'Honduras, è bagnato a sud e a ovest dall'oceano Pacifico. A sud-est è separato dal Nicaragua dal golfo di Fonseca. È lo Stato meno esteso, ma anche il più densamente popolato, della regione centroamericana. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

