La buca del golf in un colpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La buca del golf in un colpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACE

Significato/Curiosita : La buca del golf in un colpo

Pallina (nota come palla da golf) lungo un apposito percorso, da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una zona d'arrivo (il green)...

Gli ace-inibitori sono farmaci che trovano impiego specialmente nella terapia dell'ipertensione arteriosa, del post-infarto del miocardio e dell'insufficienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

