La bottiglia per la poppata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bottiglia per la poppata.

Soluzione 7 lettere : BIBERON

Significato/Curiosita : La bottiglia per la poppata

Cucciolate: dal canto suo, fino allo svezzamento la femmina visita i cuccioli solo per dar loro la poppata, mediamente quattro volte al giorno. (en) lagomorph...

il biberon o poppatoio è un contenitore cilindrico atto a contenere...

Altre definizioni con bottiglia; poppata; Indica il nome del vino sulla bottiglia; Entra in funzione dopo l imbottiglia mento; Fondo di bottiglia; L atto di stappare la bottiglia; Per la poppata del lattante;