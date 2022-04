Ben piantato... in geometria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ben piantato... in geometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOLIDO

Significato/Curiosita : Ben piantato... in geometria

Si possono in questo senso ricordare il mausoleo di santa costanza e il santo stefano rotondo. un altro riferimento di bramante fu la ben più grande mole...

Branca della fisica che si occupa dei solidi è detta fisica dello stato solido, mentre la chimica dello stato solido si concentra principalmente sulla natura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con piantato; geometria; Il colore dello spiantato ; Cavità in cui è impiantato il dente; Ha soppiantato quella in bianco e nero; Ben piantato , robusto; In geometria c è quello greco; Il fondatore della geometria analitica; In geometria quello di Ricci misura la curvatura; Un ramo della geometria ; Cerca nelle Definizioni