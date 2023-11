La definizione e la soluzione di: Avvolge il seme della noce moscata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MACIS

Significato/Curiosita : Avvolge il seme della noce moscata

Il macis (chiamato anche mace o fiore della noce moscata) è una spezia culinaria, originaria delle isole Molucche.

