Soluzione 8 lettere : MOTOSEGA

Significato/Curiosita : Attrezzo dei tagliaboschi

Manodopera non qualificata e nel settore dei servizi. lavorarono come ferrovieri, operai nei laminatoi, tagliaboschi e impiegati d'albergo; l'ampia popolazione... Manodopera non qualificata e nel settoreservizi. lavorarono come ferrovieri, operai nei laminatoi,e impiegati d'albergo; l'ampia popolazione... Una motosega (talvolta moto sega) è una sega meccanica portatile dotata di catena. Molto diffusi sono i modelli con motore a scoppio. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

