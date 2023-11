Attirò la scomunica su Lutero

Peccati di martinildialogo.org. ^ si veda libertinismo#xvii secolo ^e il “pecca fortiter” ^ h. grisar,sua vita e le sue...

L'eresia è una dottrina considerata come deviante dall'ortodossia religiosa alla cui tradizione si collega, come storicamente quella cattolica. Il termine viene utilizzato anche fuori dall'ambito religioso, in senso figurato, per indicare un'opinione o una dottrina filosofica, politica, scientifica o persino artistica in disaccordo con quelle generalmente accettate come autorevoli.