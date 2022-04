Lo si assegna perché venga svolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si assegna perché venga svolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEMA

Significato/Curiosita : Lo si assegna perche venga svolto

Dell'uomo bomba. derek e addison divorziano e lui si addossa la colpa del fallimento del loro matrimonio perché innamorato di meredith. successivamente addison...

tema – in morfologia, parte della parola che rimane dopo essere stata separata dalla desinenza tema – in linguistica pragmatica, parte dell'enunciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

