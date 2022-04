L Arma dei pezzi grossi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Arma dei pezzi grossi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ARTIGLIERIA

Significato/Curiosita : L arma dei pezzi grossi

Un'arma contraerea (o arma contraerei) è un tipo di arma che dirige la sua offesa specificamente contro bersagli aerei. in questa voce sono presentate...

Nell'uso di tali armi. l'artiglieria è suddivisa in: artiglieria terrestre da terra contro obiettivi terrestri artiglieria navale da bordo di natanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

