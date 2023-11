Arcipelago irlandese

Nord-occidentale, le cui due maggiori sono gran bretagna e irlanda. formano une sono soggette alla corrente del golfo che permette loro di godere di...

L'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è un'agenzia italiana che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di ente pubblico non economico vigilato.