Si applicano sulle pareti dei bagni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si applicano sulle pareti dei bagni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PIASTRELLE

Significato/Curiosita : Si applicano sulle pareti dei bagni

Tali etichette si applicano a prodotti che non hanno di per sé stessi un consumo energetico, ma aiutano a ridurlo. l'isolamento di pareti, solai, coperture...

Questo caso il lotto di piastrelle riporterà una lettera alfabetica correlata al calibro effettivo e dichiarato del lotto di piastrelle. la resistenza all'abrasione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

