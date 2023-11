La definizione e la soluzione di: L apparire del Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AURORA

Significato/Curiosita : L apparire del sole

Ad una distanza dalla terra tale da farla apparire di diametro angolare lievemente maggiore di quello del sole. se ciò non dovesse realizzarsi, ovvero la... Ad una distanza dalla terra tale da farladi diametro angolare lievemente maggiore di quello. se ciò non dovesse realizzarsi, ovvero la... L'aurora polare è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, caratterizzato visivamente da bande luminose che assumono un'ampia gamma di forme e colori, rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio, di solito di colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali, causato dall'interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare (vento solare) con la ionosfera terrestre (atmosfera tra i 100-500 km): tali particelle eccitano gli atomi dell'atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze d'onda. Viene denominata aurora boreale qualora si verifichi nell'emisfero nord (boreale), mentre il nome aurora australe è riferito all'analogo dell'emisfero sud (australe). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

