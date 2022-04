L apparecchio che legge le carte di credito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparecchio che legge le carte di credito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : POS

Significato/Curiosita : L apparecchio che legge le carte di credito

Mobile di reti gsm o umts, che rappresenta l'identità internazionale di un utente di telefonia mobile. le carte sim sono utilizzate dagli operatori di telefonia...

Un pos (dall'inglese point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

