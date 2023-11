La definizione e la soluzione di: Annulla una notizia falsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMENTITA

Significato/Curiosita : Annulla una notizia falsa

Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Annulla una notizia falsa : annulla; notizia; falsa; annulla i francobolli; annulla un ordine; La macchinetta che annulla i biglietti tranviari; La annulla il... nebbione; Disposizione che annulla ; Atto che annulla una precedente disposizione; Una notizia inventata; la notizia TG satirico; Lo è una notizia non falsa; L Enzo di Striscia la notizia ; La rapida diffusione di una notizia di bocca in bocca; Persona da cui si è appresa una notizia ; Mettere sulla falsa strada; Lo è una notizia non falsa ; Quella falsa è la robinia; Virtù che a volte è falsa ; L arte di confutare un affermazione vera o falsa ; Cosi è detta una notizia falsa pubblicata per far colpo;

