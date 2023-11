La definizione e la soluzione di: Un anello per ganci o perni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASOLA

Significato/Curiosita : Un anello per ganci o perni

Fissaggio dei perni nelle radici per il sostegno di denti artificiali e di ancoraggio di protesi mobili ad elementi sani mediante specifici ganci. nella stessa... Fissaggio deinelle radiciil sostegno di denti artificiali e di ancoraggio di protesi mobili ad elementi sani mediante specifici. nella stessa... Asola (Àsula in dialetto alto mantovano) è un comune italiano di 9 876 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un anello per ganci o perni : anello; ganci; perni; S infila nell anello ; Un anello di fumo; anello di gomma; Il Lorenz che scrisse L anello di Re Salomone; L eroe de L anello del Nibelungo di Wagner; Nota tetralogia di Richard Wagner: L anello del; Piccoli ganci ; ganci ; I ganci del pescatore; ganci per pescare; Infidi ganci ; ganci che si mimetizzano con l esca; I perni su cui poggiano i remi; I perni su cui fanno leva i remi; Flessibile grazie a giunture con perni ; perni usati come bulloni; I perni fra pistoni e bielle;

Cerca altre Definizioni