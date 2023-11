La definizione e la soluzione di: C è anche quella vetrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARTA

Significato/Curiosita : C e anche quella vetrata

Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la vetrata è un insieme di tessere di vetro di diversi colori e a differenti gradi di opacità, montate su intelaiatura... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. laun insieme di tessere di vetro di diversi coloria differenti gradi di opacità, montate su intelaiatura... La carta è un materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate. Si presenta nella forma di fogli sottili. Può essere arricchito da collanti, cariche minerali, coloranti e diversi additivi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : C è anche quella vetrata : anche; quella; vetrata; C è anche quella a pressione; È detto anche gattopardo americano; Riceve anche il Vipacco; Fioriscono anche in vaso; È spesso anche bar; Costringono all inattività anche i più attivi; C è anche quella a pressione; quella interna guarda sul cortile; È storica quella di Porta Pia; Di solito l assassino torna su quella del delitto; quella nel fianco e un cruccio; quella cotta cade facilmente; C è anche quella vetrata ; Cè anche quella vetrata ;

Cerca altre Definizioni