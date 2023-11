La definizione e la soluzione di: Alcuni distributori di carburante ne hanno una per la ricarica elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COLONNINA

Significato/Curiosita : Alcuni distributori di carburante ne hanno una per la ricarica elettrica

Dei moderni distributori è inoltre talvolta ripreso nelle colonnine di ricarica elettrica e a idrogeno. un moderno distributore di carburante è diviso in... Dei moderniè inoltre talvolta ripreso nelle colonninee a idrogeno. un modernoè diviso in... La colonnina è una colonna di piccole dimensioni o elemento verticale in genere che funge da decoro o sostegno per archetti, parapetti e altri elementi architettonici. Tra i materiali prediletti per la costruzione delle colonnine vi sono la pietra, il legno e, meno frequentemente, il metallo e la ceramica. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

