Alberi montani o marittimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi montani o marittimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PINI

Significato/Curiosita : Alberi montani o marittimi

Pino (Pinus L., 1753 ) è il nome comune di un genere di alberi e arbusti sempreverdi, appartenente alla famiglia Pinaceae. A questo genere appartengono circa 120 specie.

