La definizione e la soluzione di: Un aereo che vola ad altissima quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : STRATOREATTORE

Significato/Curiosita : Un aereo che vola ad altissima quota

Sviluppo sia del bombardiere strategico plurimotore che del monomotore d'assalto, ad esempio lo stuka, aereo da supporto ravvicinato. generalmente i bombardieri... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un aereo che vola ad altissima quota : aereo; vola; altissima; quota; Si accosta all aereo ; Lanciare un carico da un aereo ; aereo dell aviazione civile; aereo da acrobazie; I dispositivi che rallentano l aereo all atterraggio; Un aereo militare senza pilota; Il silenzio quando non vola una mosca; L aeroporto di chi vola a Palermo; vola senza fare rumore; Punta: è meta di chi vola per Palermo; La cantante de L anima vola ; Lo emette la mosca quando vola ; Come una potenza indefinita ma altissima ; Le lasciano gli aerei ad alta quota ; Le correnti che portano l aliante in quota ; Una quota del capitale sociale; quota titoli tecnologici; Sono lontane in alta quota ; Portarsi in quota ;

