Adatto al volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adatto al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALATO

Significato/Curiosita : Adatto al volo

La curvatura del profilo diminuendo la resistenza e rendendolo più adatto al volo veloce. negli alianti sono a volte adottati dei flap diruttori, con... Il cavallo alato è una creatura mitologica solitamente rappresentata provvista di un paio di ali piumate, ispirate a quelle dei volatili. questa forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

