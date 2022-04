Abitare in un luogo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitare in un luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIMORARE

Significato/Curiosita : Abitare in un luogo

Palazzo del quirinale, tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo, usandolo più che altro come ufficio. infatti giovanni gronchi...

Adibiti all'alloggio di persone di passaggio o che devono temporaneamente dimorare in un certo luogo. dal concetto, se ne è desunta poi una tipologia di contratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 aprile 2022

Altre definizioni con abitare; luogo; Avere dimora, abitare ; Caravan, il rimorchio in cui si può abitare fra; abitare sotto lo stesso tetto; abitare ; Frase fatta, luogo comune; luogo in cui le olive diventano olio; luogo dedicato al culto dei morti in archeologia; luogo di riparo del bestiame; Cerca nelle Definizioni