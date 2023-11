La definizione e la soluzione di: 2001: __ nello spazio: film di Kubrick. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ODISSEA

Significato/Curiosita : 2001: nello spazio: film di kubrick

Odissea nello spazio (serie). 2001: odissea nello spazio (2001: a space odyssey) è un film del 1968 prodotto e diretto da stanley kubrick, scritto assieme... Odissea nello(serie).: odissea: a space odyssey) è undel 1968 prodotto e diretto da stanley, scritto assieme... L'Odissea (in greco antico: dssea, Odýsseia) è uno dei due grandi poemi epici greci attribuiti al poeta Omero. Narra delle vicende riguardanti l'eroe Odisseo (o Ulisse, con il nome latino), dopo la fine della Guerra di Troia, narrata nell'Iliade. Assieme a quest'ultima, rappresenta uno dei testi fondamentali della cultura classica occidentale e viene tuttora comunemente letto in tutto il mondo sia nella versione originale che nelle sue numerose traduzioni. Il poema presenta uno stile più raffinato ed elegante rispetto al precedente poema dell'Iliade; ciò ha anche contribuito allo sviluppo della teoria separatista. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : 2001: __ nello spazio: film di Kubrick : 2001; nello; spazio; film; kubrick; Il supercomputer di 2001 : Odissea nello spazio; Romanzo del 2001 dell autore americano Palahniuk; Il Dick vicepresidente degli USA dal 2001 al 2009; Il Maurizio Ministro delle comunicazioni nel 2001 ; Governarono l Afghanistan dal 1996 al 2001 ; _ 9000: è il computer di 2001 : Odissea nello spazio; Segue i Pesci nello Zodiaco; Tecnica di controllo della respirazione nello yoga; nello stesso luogo in bibliografia; Entità soprannaturali nello gnosticismo; Profusione nello spendere; Prudenti nello spendere; La porzione di spazio fra due semipiani; La parte di spazio determinata da tre semirette uscenti da un punto; spazio aperto interno a ville e case di campagna; Lo è lo spazio dell Universo; Uno spazio di discussione sul web; Riuniti in poco spazio ; Caratterizza i film movimentati; Helena Bonham in tanti film di Tim Burton; Un film visto da pochissimi; Lo interpreta Keanu Reeves nel film Matrix; Noto film di Ridley Scott; Il famoso film di Kubrick con Jack Nicholson; Il famoso film di kubrick con Jack Nicholson; Il kubrick regista; Un film di Stanley kubrick con Kirk Douglas; meccanica Film di kubrick ; Noto fílm di kubrick ; Un famoso film di kubrick ;

Cerca altre Definizioni