La definizione e la soluzione di: A Venezia collega la stazione con piazzale Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : PONTE DELLA COSTITUZIONE

Il ponte della Costituzione (in fase di progetto Quarto ponte sul Canal Grande e meglio noto dopo la costruzione come ponte di Calatrava) è il ponte pedonale che attraversa il Canal Grande di Venezia fra piazzale Roma e la stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia.

