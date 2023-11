La definizione e la soluzione di: Vantano, fra i loro concittadini, Grazia Deledda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NUORESI

Significato/Curiosita : Vantano fra i loro concittadini grazia deledda

Nuoresi – abitanti di Nuoro

– abitanti di Nuoro Nuoresi – abitanti di Pratosardo Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

