Soluzione 18 lettere : PROFESSIONE SOLENNE

Significato/Curiosita : Una consacrazione perpetua alla vita monastica

Precettistica monastica precedente. i due cardini della vita comunitaria sono il concetto di stabilitas loci (l'obbligo di risiedere per tutta la vita nello stesso... Precettisticaprecedente. i due cardini dellacomunitaria sono il concetto di stabilitas loci (l'obbligo di risiedere per tutta lanello stesso... Con professione solenne, nella Chiesa cattolica, si intende l'emissione in perpetuo dei voti religiosi (di povertà, castità ed obbedienza) da parte di chi entra in modo definitivo in un ordine religioso. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

