Una cartella poco gradita

Del ritorno, essi segnano il loro percorso con nastro adesivo, tecnicaai ranger che si occupano della protezione del parco. infatti la foresta...

La cartella esattoriale (o “cartella di pagamento”, come indicato in tutte le leggi della Repubblica Italiana), nel diritto tributario italiano, è uno strumento , attraverso il quale la pubblica amministrazione italiana notifica l'avvenuta iscrizione a ruolo (titolo esecutivo) che permette all'Agenzia delle entrate-Riscossione di agire coattivamente nei confronti del contribuente per recuperare il credito vantato.