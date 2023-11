La definizione e la soluzione di: Una capitale sull estuario del Rio de la Plata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MONTEVIDEO

Significato/Curiosita : Una capitale sull estuario del rio de la plata

Autoaffondandosi la sera del 17 dicembre nell'estuario del río de la plata. all'inizio di agosto del 1939, in previsione dell'imminente inizio del conflitto... Autoaffondandosisera17 dicembre. all'inizio di agosto1939, in previsione dell'imminente inizioconflitto... Montevideo (nome completo: San Felipe y Santiago de Montevideo) è la capitale, il porto principale e la città più popolosa dell'Uruguay. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

