Una canzone di Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid

La strada per El Dorado (The Road to El Dorado) è un film d'animazione del 2000 diretto da Bibo Bergeron e Don Paul (e da Will Finn e David Silverman per alcune sequenze), terzo lungometraggio prodotto dalla Dreamworks Animation, distribuito nei cinema statunitensi il 31 marzo 2000 e italiani il 13 ottobre 2000. È il secondo film in animazione tradizionale fatto dalla DreamWorks.