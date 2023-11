La definizione e la soluzione di: Tutto ciò che esiste secondo il cristianesimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CREATO

Significato/Curiosita : Tutto cio che esiste secondo il cristianesimo

Il creato è ciò che prima non esisteva ed esiste solo grazie ad un intervento divino, sovrannaturale. Il riferimento al mondo che ci circonda con il termine creato implica perciò l'intima convinzione che la materia fisica sia stata oggetto di creazione.

