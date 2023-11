La definizione e la soluzione di: Sostegno, soccorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RISORSA

Significato/Curiosita : Sostegno soccorso

Supporto vitale di base o sostegno di base alle funzioni vitali, in inglese basic life support (bls), è una procedura di primo soccorso che comprende la rianimazione... Risorsa economica , materie prime e risorse umane usate nella produzione di beni e servizi includendo: Risorsa (progetto) , risorse economiche utilizzate nella pianificazione di un progetto Risorsa naturale , una materia prima che ha valore nella sua forma naturale Risorse umane o Capitale umano , rappresentato dal potere del lavoro umano

, materie prime e risorse umane usate nella produzione di beni e servizi includendo: Risorsa informatica , componente fisico o virtuale all'interno di un sistema informatico includendo: Risorsa (Java) , dati applicativi Risorsa (Mac) , dati associati ad un file Mac OS Risorsa (Web) , qualunque cosa identificata da uno Uniform Resource Identifier Risorse (Windows) , dati presenti nei file con estensione .exe o .dll

