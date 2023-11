La definizione e la soluzione di: Sono più lunghi d estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIORNI

Il giorno o la giornata, costituita dal dì e dalla notte, come unità di misura del tempo, ha diverse accezioni.

