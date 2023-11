La definizione e la soluzione di: Il soffitto interno della bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALATO

Significato/Curiosita : Il soffitto interno della bocca

La sua bocca dai punti che la bloccavano. nel frattempo le forze di polizia scoprono il cadavere della detective kerry. pochi minuti dopo che il tenente... La suadai punti che la bloccavano. nel frattempo le forze di polizia scopronocadaveredetective kerry. pochi minuti dopo chetenente... Il palato (lat. palatum) è la parete superiore della cavità orale. È costituito nei 2/3 anteriori dal palato duro e nel terzo posteriore dal palato molle. Queste due porzioni normalmente sono scarsamente distinguibili alla vista, anche se il palato molle è più vascolarizzato e quindi può apparire di colore rosso più intenso, sono invece ben distinguibili al tatto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il soffitto interno della bocca : soffitto; interno; bocca; Lampada applicata al soffitto ; Hanno il soffitto spiovente; Un elica al soffitto ; Un soffitto ad arco; Pende dal soffitto ; Può formarsi nel soffitto ; Venuto all interno ; Il portico interno d un edificio; Il prodotto interno lordo in tre lettere; Il mare interno su cui affaccia Baku; Prefisso latino relativo a ciò che sta all interno ; Muro interno di un edificio; Lo è chi resta a bocca aperta; Si suona portando un dito alla bocca ; Una protesi in bocca ; Tenere la bocca chiusa; La bocca di Livio e Cicerone; Crescono tra il naso e la bocca ;

Cerca altre Definizioni