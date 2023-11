La definizione e la soluzione di: Soffietto usato per aizzare la fiamma nel camino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANTICE

Significato/Curiosita : Soffietto usato per aizzare la fiamma nel camino

Il mantice è uno strumento meccanico che produce un soffio d'aria. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

