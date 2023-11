La definizione e la soluzione di: Simile ad un preparato medico denso e dolciastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCIROPPOSO

Significato/Curiosita : Simile ad un preparato medico denso e dolciastro

Resina scura che viene impastata in pani di colore bruno, dall'odore dolciastro e dal sapore amaro. le sostanze o preparazioni farmaceutiche contenenti... Resina scura che viene impastata in pani di colore bruno, dall'odoredal sapore amaro. le sostanze o preparazioni farmaceutiche contenenti... Il glicole etilenico (nome IUPAC 1,2-etandiolo) è il più semplice dei dioli. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

