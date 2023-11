La definizione e la soluzione di: Segnare una linea o una rotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRACCIARE

Significato/Curiosita : Segnare una linea o una rotta

La squadra è uno strumento per disegnare, tracciare e progettare. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Segnare una linea o una rotta : segnare; linea; rotta; La rete che nessun giocatore vorrebbe segnare ; Il gesto atletico che consente di segnare un gol con le spalle alla porta; Un calciatore molto abile nel segnare ; Si può segnare con un calcio; La rete che non si vorrebbe segnare ; Usa il gesso per segnare ; Lo urla il giudice di linea ; Lanciò la linea H; linea fatta con la penna; Una linea orizzontale; La linea di chi sta in collegio; Attraversare una linea con un altra; Appello che fa cambiare rotta ; Tengono gli aerei in rotta ; Chi lo regge tiene la rotta ; È rotta in un opera di Frida Kahlo; Gli spostamenti fuori rotta ; Locuzione che indica una rotta fissa: aereo;

