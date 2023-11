La definizione e la soluzione di: Il Savastano figlio di Pietro nella serie Gomorra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENNARO

Significato/Curiosita : Il savastano figlio di pietro nella serie gomorra

di nunzia carignano. pietro savastano (stagioni 1-2, guest 3), interpretato da fortunato cerlino. è il capo della cosca dei savastano nonché padre di... nunzia carignano.(stagioni 1-2, guest 3), interpretato da fortunato cerlino. ècapo della cosca deinonché padre... Gennaro (Benevento o Napoli, 21 aprile 272 – Pozzuoli, 19 settembre 305) fu un vescovo e martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che ne celebra il culto il 19 settembre, e da quella ortodossa. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

