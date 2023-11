La definizione e la soluzione di: Il santo di una famosa piazza di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BABILA

Significato/Curiosita : Il santo di una famosa piazza di milano

Della beata vergine maria (dòmm de milan in milanese, ipa: ['dm de mi'lã]), è la cattedrale dell'arcidiocesi di milano e monumento nazionale italiano.... Della beata vergine maria (dòmm dein milanese, ipa: ['dm de mi'lã]), è la cattedrale dell'arcidiocesie monumento nazionale italiano.... La basilica collegiata prepositurale di San Babila, conosciuta più semplicemente come San Babila, è un luogo di culto cattolico situato nell'omonima piazza di Milano, alla confluenza di Corso Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele II, corso Europa, corso Monforte e corso Venezia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

