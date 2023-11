La definizione e la soluzione di: Il santo che ritrasse la Madonna dal vero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LUCA

Significato/Curiosita : Il santo che ritrasse la madonna dal vero

Luca è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

