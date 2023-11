La definizione e la soluzione di: Sant __, organismo della Santa Sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UFFIZIO

Significato/Curiosita : Sant organismo della santa sede

Media è la televisione di stato della città del vaticano; dal 1996 è un organismo collegato a pieno titolo con la santa sede. i principali servizi offerti... Media è la televisione di statocittà del vaticano; dal 1996 è uncollegato a pieno titolo con la. i principali servizi offerti... La Galleria degli Uffizi è un museo statale di Firenze, che fa parte del complesso museale denominato Gallerie degli Uffizi e comprendente, oltre alla suddetta galleria, il Corridoio vasariano, le collezioni di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, che insieme costituiscono per quantità e qualità delle opere raccolte uno dei più importanti musei del mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

