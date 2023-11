La definizione e la soluzione di: Rudimentale strumento a fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZUFOLO

Significato/Curiosita : Rudimentale strumento a fiato

Uno strumento musicale, nel parlato anche solo strumento, è un oggetto costruito o modificato con lo scopo di produrre suoni organizzati rispondenti a esigenze... Unomusicale, nel parlato anche solo, è un oggetto costruito o modificato con lo scopo di produrre suoni organizzati rispondentiesigenze... Lo zufolo (in siciliano friscalettu, in sardo Pipiolu o solittu) è uno strumento musicale a fiato tradizionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Rudimentale strumento a fiato : rudimentale; strumento; fiato; Arma rudimentale portatile per lanciare pietre; Tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; strumento per misurare la luminosità delle stelle; strumento per spianare la terra; strumento d argilla; strumento a fiato può essere dolce o di Pan; Strumnento musicale a fiato ; La linguetta di molti strumenti a fiato ; Per suonarlo occorre molto fiato ; Strumento a fiato può essere dolce o di Pan; Si fa per riprendere fiato ; Trattenere il fiato ;

Cerca altre Definizioni