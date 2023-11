La definizione e la soluzione di: Si ricava dai semi di soia e dal rosso d uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LECITINA

Significato/Curiosita : Si ricava dai semi di soia e dal rosso d uovo

Del progetto di riferimento. il tofu (in cinese s, dòufup; in giapponese tofu), talvolta definito come caglio di semi (di soia), è un alimento diffuso... Del progettoriferimento. il tofu (in cinese s, dòufup; in giapponese tofu), talvolta definito come caglio),un alimento diffuso... Il termine lecitina indica una classe di composti chimici presenti nei tessuti animali e vegetali (in particolare nel tuorlo d'uovo). Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si ricava dai semi di soia e dal rosso d uovo : ricava; semi; soia; rosso; uovo; L arbusto da cui si ricava la tapioca; Pianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria; Si ricava dal grano; Si ricava dalla cenere; Se è di tempo non si ricava con le forbici; Pensiero che ricava il particolare dall universale; Sa di semi di finocchio; I semi della pigna; Il salume con i semi di pistacchio; di semi vari; Fiore pieno di semi ; Così si mangiano i semi dell arachide; La cosiddetta carne di soia del sudest asiatico; Si ricava dai girasoli e dalla soia ; Sostanza anticolesterolo di cui è ricca la soia ; Quelle vegane sono spesso di ceci o soia impanati; Formaggio di soia ; Formaggio asiatico a base di latte di soia ; Lo impone il segnale rosso ; Quello bulgaro è rosso ; Pregiato vino rosso ; Un vino rosso dell Oltrepò; Il Mar rosso la separa dall Africa; Un ottimo vino rosso del Veneto; Spaghetti all uovo ottimi con cacio e pepe; Modo di cucinare l uovo ; Lo è l uovo che si può sgusciare; Pasta all uovo romagnola simile alle penne; Mi piace mangiare un uovo alla insieme ai noodles; Mezzo uovo ;

Cerca altre Definizioni