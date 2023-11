La definizione e la soluzione di: Progettò un attentato contro Francesco Giuseppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OBERDAN

Significato/Curiosita : Progetto un attentato contro francesco giuseppe

francesco giuseppe i d'austria (in tedesco franz joseph i. von österreich; vienna, 18 agosto 1830 – vienna, 21 novembre 1916) è stato un sovrano austriaco... i d'austria (in tedesco franz joseph i. von österreich; vienna, 18 agosto 1830 – vienna, 21 novembre 1916) è statosovrano austriaco... Guglielmo Oberdan, nato Wilhelm Oberdank (Trieste, 1º febbraio 1858 – Trieste, 20 dicembre 1882), è stato un patriota irredentista italiano. È considerato il primo martire dell'irredentismo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

