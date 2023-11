La definizione e la soluzione di: Il prodotto caseario che va nella pasta alla norma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICOTTA

Significato/Curiosita : Il prodotto caseario che va nella pasta alla norma

La maggior parte dei prodotti caseari classificabili come magri sono latticini e non formaggi: ad esempio, la ricotta. con pasta si intende tutta la parte... La ricotta è un latticino che si ottiene dal siero di latte. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

